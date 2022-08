FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach detaillierten Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des IT-Dienstleisters hätten die vorläufigen Eckdaten leicht übertroffen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Cashflow sei aber in negatives Terrain abgerutscht./edh/bek