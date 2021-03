NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Bechtle nach Jahreszahlen für 2020 und Zielen für 2021 von 159 auf 172 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Martin Comtesse lobte in einer am Montag vorliegenden Studie das starke Margenprofil des IT-Dienstleisters. Der auf 2021 gegebene Ausblick überrasche nicht, doch die Marktrisiken stiegen, schrieb er./ck/mis