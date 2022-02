NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Anhaltende Lieferengpässe bei Hardwarekomponenten hätten im vierten Quartal zu einer schwächer als erwarteten Umsatzentwicklung geführt, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle Augen seien nun auf die Lieferketten-Tendenzen im ersten Halbjahr gerichtet./tih/mis