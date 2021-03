FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bechtle nach endgültigen Zahlen für 2020 und einem Ausblick auf 2021 von 209 auf 196 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der IT-Dienstleister sollte auch in diesem Jahr von einem gesunden strukturellen Wachstum, einem steigenden Anteil von Managed Services (wiederkehrende Umsatzerlöse) mit höheren Margenniveaus und im nun profitablen Cloud-Segment von Skaleneffekten und Cross Selling-Möglichkeiten profitieren können, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Montag vorliegenden Studie. Er senkte jedoch seine Ergebnisschätzung vor Steuern für 2021 und damit den fairen Wert./ck/he