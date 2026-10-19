Bechtle Aktie
Marktkap. 4,39 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters am 13. November sollten eine weiter solide Umsatzdynamik belegen, schrieb Joseph George am Montag. Für das Schlussquartal lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr aber höher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Neutral
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
34,86 €
|Abst. Kursziel*:
9,01%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
34,98 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,63%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
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