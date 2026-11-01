Bechtle Aktie
Mit dem Broker, der Top-Insights, geprüfte Analysen
und Trading ab 0 € vereint (zzgl. Spreads).
Marktkap. 4,27 Mrd. EURKGV 24,01 Div. Rendite 1,60%
WKN 515870
ISIN DE0005158703
Symbol BHTLF
AI Analyse
Bechtle Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Bechtle von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Joseph George hob am Freitagabend seine Schätzungen nach dem guten dritten Quartal etwas an./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 17:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bechtle AG
Zusammenfassung: Bechtle Neutral
|Unternehmen:
Bechtle AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
32,58 €
|Abst. Kursziel*:
22,77%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
32,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,08%
|
Analyst Name:
Joseph George
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bechtle AG
|12:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|12:31
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:21
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|12:31
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.