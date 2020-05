HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Analystin Alina Köhler schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass das erste Quartal für den IT-Dienstleister solide verlaufen sei. Die Bewertung der Papiere sei jedoch nicht in Einklang zu bringen mit den Markterwartungen. Sie sehe die Aktie wegen eines begrenzten Margenpotenzials vorsichtig./tih/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 07:55 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2020 / 08:24 / MESZ



