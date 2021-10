Aktie in diesem Artikel Befesa 68,40 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Befesa mit "Buy" und einem Kursziel von 91 Euro in die Bewertung wieder aufgenommen. Der Trend hin zur Kreislaufwirtschaft liefere dem Industrierecycler reichlich Wachstumspotenzial, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/gl