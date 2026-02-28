Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

10:46 Uhr

Aktie in diesem Artikel Befesa 33,82 EUR 0,12 EUR 0,36% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler von Metallstäuben und Schlacken trete nun in eine Phase geringerer Investitionen ein, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Das mache den Weg frei zu einem steigenden Free Cashflow. Das wiederum stärke die Bilanz und ermögliche dem Unternehmen Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa