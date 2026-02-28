DAX 24.671 -2,4%ESt50 5.988 -2,5%MSCI World 4.529 -0,6%Top 10 Crypto 8,5415 +3,8%Nas 22.668 -0,9%Bitcoin 56.274 +0,7%Euro 1,1699 -0,7%Öl 78,96 +8,9%Gold 5.398 +2,3%
Befesa Aktie

33,82 EUR +0,12 EUR +0,36 %
STU
30,78 CHF -0,11 CHF -0,35 %
BRX
Marktkap. 1,36 Mrd. EUR

KGV 14,68
WKN A2H5Z1

ISIN LU1704650164

Symbol BFSAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

10:46 Uhr
Befesa Buy
Befesa
33,82 EUR 0,12 EUR 0,36%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler von Metallstäuben und Schlacken trete nun in eine Phase geringerer Investitionen ein, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Das mache den Weg frei zu einem steigenden Free Cashflow. Das wiederum stärke die Bilanz und ermögliche dem Unternehmen Aktienrückkäufe./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,24 €		 Abst. Kursziel*:
20,34%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
38,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

12:01 Befesa Buy UBS AG
10:46 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.02.26 Befesa Buy UBS AG
26.02.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
18.02.26 Befesa Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Befesa

finanzen.net Kursziel & Co. Befesa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar Befesa-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Februar
finanzen.net Befesa stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich stärker
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag
finanzen.net Börse Frankfurt: SDAX im Plus
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Plus
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Befesa auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
dpa-afx Befesa-Aktie tiefer: Ergebnis im Tagesgeschäft im Rahmen der Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: Recycler Befesa kann Gewinn im Tagesgeschäft steigern
EQS Group EQS-News: Befesa delivers all-time-high adjusted EBITDA up 14% to €243m and record Operating Cash Flow
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Befesa S.A.: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-News: Befesa delivers strong Q3 2025 results with adjusted EBITDA up 27% and net income up 318%
EQS Group EQS-News: Befesa delivers resilient H1 2025 performance, net profit doubles to €40m, adjusted EBITDA up 9% to €112m and sees stronger H2
EQS Group EQS-News: Invitation to the Annual General Meeting on 19 June 2025
EQS Group EQS-News: Befesa delivers solid Q1 performance with net profit up 97% YoY and sets FY2025 EBITDA guidance of &#8364;240m-&#8364;265m
