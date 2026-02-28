Befesa Aktie
Marktkap. 1,36 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Recycler von Metallstäuben und Schlacken trete nun in eine Phase geringerer Investitionen ein, schrieb Lasse Stueben am Freitagabend. Das mache den Weg frei zu einem steigenden Free Cashflow. Das wiederum stärke die Bilanz und ermögliche dem Unternehmen Aktienrückkäufe./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,24 €
|Abst. Kursziel*:
20,34%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,27%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
38,48 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|12:01
|Befesa Buy
|UBS AG
|10:46
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|26.02.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.26
|Befesa Buy
|UBS AG
