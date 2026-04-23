Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

13:26 Uhr

Aktie in diesem Artikel Befesa 33,95 EUR -0,70 EUR -2,02% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht ereignislos verlaufen sein, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag mit Blick auf die Ende April erwarteten Geschäftszahlen des Industrie-Recyclers. Sie sollten eine solide Entwicklung zeigen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa