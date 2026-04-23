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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

13:26 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
33,95 EUR -0,70 EUR -2,02%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht ereignislos verlaufen sein, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag mit Blick auf die Ende April erwarteten Geschäftszahlen des Industrie-Recyclers. Sie sollten eine solide Entwicklung zeigen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,60 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
33,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

13:26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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