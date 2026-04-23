Befesa Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 14,68
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal dürfte recht ereignislos verlaufen sein, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag mit Blick auf die Ende April erwarteten Geschäftszahlen des Industrie-Recyclers. Sie sollten eine solide Entwicklung zeigen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 17:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,60 €
|Abst. Kursziel*:
19,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
33,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,82%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|13:26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Deutsche Bank AG
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|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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