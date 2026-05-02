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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

08:26 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach den Ende April vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Für ihn bleibe eine Verbesserung des Cashflows Kern seiner Empfehlung, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Der freie Barmittelzufluss (FCF) dürfte sich im Jahresverlauf aufgrund vorgezogener Investitionsausgaben beschleunigen. Da die Aktie des Industrie-Recylers trotz der jüngsten Kursrally nur mit einer FCF-Rendite von 9 Prozent für 2026 gehandelt werde, bestätigte er seine Kaufempfehlung samt Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
33,70 €		 Abst. Kursziel*:
18,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
34,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,13%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
39,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

08:26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy UBS AG
30.04.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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