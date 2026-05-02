Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

08:26 Uhr

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach den Ende April vorgelegten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Für ihn bleibe eine Verbesserung des Cashflows Kern seiner Empfehlung, schrieb Lasse Stueben am Dienstagnachmittag. Der freie Barmittelzufluss (FCF) dürfte sich im Jahresverlauf aufgrund vorgezogener Investitionsausgaben beschleunigen. Da die Aktie des Industrie-Recylers trotz der jüngsten Kursrally nur mit einer FCF-Rendite von 9 Prozent für 2026 gehandelt werde, bestätigte er seine Kaufempfehlung samt Kursziel./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:48 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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