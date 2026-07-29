Befesa Aktie
Marktkap. 1,38 Mrd. EURKGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
Befesa Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das Recycling-Unternehmen habe im zweiten Quartal ein solides Wachstum des operativen Gewinns (Ebitda) verzeichnet, schrieb Lasse Stueben in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Volumenwachstum in den USA sei stark gewesen./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 17:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
33,60 €
|Abst. Kursziel*:
19,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
34,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
16,96%
|
Analyst Name:
Lasse Stueben
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
40,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
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