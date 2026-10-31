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Befesa Aktie

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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Befesa Buy

09:36 Uhr
Befesa Buy
Aktie in diesem Artikel
Befesa
38,15 EUR 1,65 EUR 4,52%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Befesa nach Zahlen zum dritten Quartal von 40 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung um zwei Prozent übertroffen, schrieb Lasse Stueben in einer am Montag vorliegenden Studie. Profitiert habe der Recycler von Industrieabfällen der Stahl- und Aluminiumindustrie von hohen Zinkpreisen an der London Metal Exchange./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
37,65 €		 Abst. Kursziel*:
19,52%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
38,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,96%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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30.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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29.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
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