HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Befesa auf "Buy" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Januar habe die Berenberg Bank Rahmenbedingungen für Ziele einer nachhaltigen Entwicklung (ESG) veröffentlicht und nun die Umsatzausrichtung mittelgroßer kontinentaleuropäischer Konzerne daraufhin abgeklopft, schrieb Analystin Georgina Webb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Analyse lege den Schluss nahe, dass auf ESG fokussierte Unternehmen sich besser schlügen als der Markt. Die Aktie des Umweltdienstleisters Befesa, der unter anderem Sondermüll verringere, zähle zu den "Top Picks"./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2020 / 17:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.