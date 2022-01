Aktie in diesem Artikel Befesa 64,50 EUR

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Befesa in einem Ausblick auf die erste Jahreshälfte 2022 zu mittelgroßen europäischen Unternehmen auf "Buy" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Der Industrie-Recycler, der bereits in der zweiten Jahreshälfte 2021 zu seinen "Top Picks" gezählt habe, bleibe dies auch in der ersten Hälfte 2022, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Befesa sei der führende Anbieter von Stahlstaub-Recyclingdienstleistungen in Europa, Asien und den USA. Erst kürzlich habe der MDax-Konzern seine neue Recyclinganlage in China in Betrieb genommen. Dieser Markt sei noch völlig unerschlossen und dürfte in den kommenden Jahren ein erhebliches organisches Wachstumspotenzial bieten./ck/ajx