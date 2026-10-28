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AI Analyse

UBS AG

Befesa Buy

11:56 Uhr
Befesa Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für den Industrie-Recycler. Grundlage hierfür sei die voraussichtliche Steuerrückzahlung aus den USA, schrieb er./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Befesa

Zusammenfassung: Befesa Buy

Unternehmen:
Befesa		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
36,70 €		 Abst. Kursziel*:
49,86%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
36,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
49,05%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Befesa

11:56 Befesa Buy UBS AG
08:01 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
28.10.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
13.10.26 Befesa Buy UBS AG
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