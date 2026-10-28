Befesa Aktie
Marktkap. 1,39 Mrd. EURKGV 14,66 Div. Rendite 3,39%
WKN A2H5Z1
ISIN LU1704650164
Symbol BFSAF
AI Analyse
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 50 auf 55 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Calvet erhöhte am Donnerstag nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen für den Industrie-Recycler. Grundlage hierfür sei die voraussichtliche Steuerrückzahlung aus den USA, schrieb er./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Befesa
Zusammenfassung: Befesa Buy
|Unternehmen:
Befesa
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
36,70 €
|Abst. Kursziel*:
49,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
36,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
49,05%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Befesa
|11:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:01
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:01
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:56
|Befesa Buy
|UBS AG
|08:01
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|13.10.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.08.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG