NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Diese lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die präzisierte Prognose des Recyclers von Metallstäuben für den operativen Gewinn (Ebitda) im Gesamtjahr liege nahe an der aktuellen Konsensschätzung./bek/bgf