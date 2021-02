Aktie in diesem Artikel Befesa 56,30 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Metall-Recyclers sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Sylvia Barker in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la