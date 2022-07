Aktie in diesem Artikel Befesa 44,76 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Die Zahlen des zweiten Quartals seien weitgehend wie erwartet ausgefallen, die hohen Energiepreise seien aber die größte Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte des Recyclingspezialisten, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ck/ajx