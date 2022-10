Aktie in diesem Artikel Befesa 33,68 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Befesa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Industrierecycler habe zwar die Markterwartungen erfüllt, jedoch seien diese zuletzt zurückgegangen, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bis zur Vorstellung der neuen Investmentpläne auf dem Kapitalmarkttag im November dürfte weiter Unsicherheit am Markt herrschen. Dem Experte bereitet zudem der Ausblick für das kommende Jahr Sorgen, da etwa das Tempo der Erholung in China und die Auswirkungen der Nachfrageschwäche unklar blieben./tav/stk