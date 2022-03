NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. In Reaktion auf die jüngsten Branchennachrichten und Entwicklungen an den Devisenmärkten habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für den Konsumgüterkonzern der Jahre 2022 bis 2024 leicht erhöht, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/mis

