NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Der Analyst Martin Deboo kappte in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht seine Wachstumsschätzungen für den Unternehmensbereich Consumer. Er begründete dies mit der Schwäche in China. Da er die Prognosen für Tesa jedoch deutlich anhob, änderte sich auf Konzernebene kaum etwas./ag/ajx