NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 111 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern habe einen starken Jahresauftakt hinter sich, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der erzielte Umsatz sei deutlich besser als im Konsensschnitt gedacht. Im Geschäft mit Hautpflegeprodukten lasse dies positive Rückschlüsse auf L'Oreal zu und im Klebstoffbereich auf Henkel zu./tih/edh