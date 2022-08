NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 114 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Halbjahreszahlen des Konsumgüterkonzerns habe sie seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 bis 2024 erhöht, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/men