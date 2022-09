NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf vor den anstehenden Umsatzdaten Ende Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Konsumgüter- und Kleberkonzern dürfte im dritten Quartal erneut stark gewachsen sein, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie. So dürfte das Konsumgütergeschäft unter anderem wegen Marktanteilsgewinnen der Nivea-Produkte erneut prozentual zweistellig gewachsen sein. Auch die Klebesparte Tesa dürfte erneut gewachsen sein, wenn auch nicht so stark wie der Konsumgüterbereich./zb/men