NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Umsatzzahlen für die ersten sechs Monate auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Erlöse der Consumer-Sparte des Konsumgüterkonzerns seien klar schlechter als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb