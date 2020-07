NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 93 auf 91 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Molly Wylenzek kappte ihre Schätzungen für die Hamburger erneut. Auslöser seien sehr schwache Umsatzzahlen für das zweite Quartal, schrieb sie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu den Aktien des Konsumgüterkonzerns./ag/la