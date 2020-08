NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach endgültigen Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die Margen des Konsumgüterherstellers seien im ersten Halbjahr besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Allerdings enttäusche der Gesamtjahresausblick./mf/mis