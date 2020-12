NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach einer Personalentscheidung auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Die langjährige Colgate-Palmolive-Managerin Astrid Herrmann löse Dessi Temperley nach zweieinhalb Jahren als Finanzvorstand bei dem Konumgüterkonzern ab, schrieb Analystin Molly Wylenzek am Mittwoch in einer ersten Reaktion. Sie kenne Herrmann zwar nicht, doch die Anleger dürften sie angesichts ihrer langjährigen Erfahrung willkommen heißen./gl/ajx