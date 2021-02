NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach Jahres-Eckdaten und Zielsetzungen für 2021 auf "Hold" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Der Ausblick auf das laufende Jahr spreche für sinkende Konsensschätzungen, schrieb Analystin Molly Wylenzek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Jahreszahlen hätten derweil aber einen Tick über den Erwartungen gelegen./tih/he