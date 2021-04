NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Veröffentlichung von Umsatzzahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 91 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im ersten Quartal die Markterwartung übertroffen, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dabei hätten die Hamburger vor allem in der Klebstoffsparte Tesa und damit nicht im Kerngeschäft positiv überrascht. Dies und der Umstand, dass Beiersdorf seine Prognose nicht erhöht habe, könnte Deboo zufolge erklären, warum der Aktienkurs in einer ersten Reaktion nur recht moderat gestiegen sei./la/ajx