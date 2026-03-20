Beiersdorf Aktie

Marktkap. 15,9 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Symbol BDRFF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Beiersdorf Hold

08:01 Uhr
Beiersdorf Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 144 auf 83 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Fulvio Cazzol kappte seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2028 am Freitagabend um bis zu 17 Prozent. Die Idee hinter seiner Kaufempfehlung aus dem Jahr 2021 sei nicht wie erhofft aufgegangen. Das Management schwenke mit der Marke Nivea nun um von der Gesichtspflege auf Körperpflege und Deos. Cazzol rechnet zunächst mit einem schwierigen Jahr 2026 mit kaum Wachstum und einem Margen- und Ergebnisrückgang./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:02 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
73,16 €		 Abst. Kursziel*:
13,45%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,15%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
100,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

20.03.26 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
18.03.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert zum Handelsende im Minus
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf am Freitagnachmittag stabil
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Nachmittag zurück
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mit Abgaben
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Beiersdorf zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Goldman Sachs Group Inc.: Buy-Note für Beiersdorf-Aktie
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 241,993 shares; shares were purchased in the period from March 6, 2026 to ...
EQS Group EQS-DD: Beiersdorf Aktiengesellschaft: BBG Holding GmbH & Co. KG, Interest-preserving order regarding the purchase of 237,377 shares; shares were purchased on March 6, 2026
VentureBeat How to make your e-commerce product visible to AI agents? Use this new system trusted by L’Oréal, Unilever, Mars & Beiersdorf
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Guidance 2026 –– New Share Buyback Program
EQS Group EQS-AFR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
reNEWS Beiersdorf-Freudenberg reaches financial close
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
