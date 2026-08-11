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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Beiersdorf Hold

08:36 Uhr
Beiersdorf Hold
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 82 auf 72 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Absatz von Produkten der Marke Nivea an die Endabnehmer laste auf dem Wachstum des Konsumgüterkonzerns, schrieb Bethan Davies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Hamburger müssten sich in dieser Frage strategisch neu ausrichten. Die neuen Zielvorgaben des Managements belegten, dass eine Erholung mehr Zeit benötigen dürfte./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 18:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Hold

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
79,84 €		 Abst. Kursziel*:
-9,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
78,84 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,68%
Analyst Name:
Bethan Davies 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:36 Beiersdorf Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 Beiersdorf Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.08.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
06.08.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.08.26 Beiersdorf Underweight Barclays Capital
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