NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Bruno Monteyne widmete sich in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie zur Nahrungsmittel- und Konsumgüterherstellern den Auswirkungen stark gestiegener Preise für Verpackungsmittel. Halte das hohe Niveau, belaste dies die Bruttomarge der Hamburger um fast 0,8 Prozent./ag/edh