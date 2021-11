NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Beiersdorf von "Underperform" auf "Market-Perform" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 93 Euro angehoben. Seine Bedenken hinsichtlich der Margen im europäischen Lebensmittel- und Haushaltswarensektor seien weitgehend eingetreten und in den Erwartungen eingepreist worden, schrieb Analyst Bruno Monteyne in einer am Montag vorliegenden Studie. Es bestehe nun wieder Aufwärtspotenzial im Sektor. Die Beiersdorf-Aktie sei jetzt keine Empfehlung mehr für taktische Short-Spekulanten./tih/edh