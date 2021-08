NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Klebstoffsparte habe dem Unternehmen ein gutes Quartal beschert, schrieb Analyst Olivier Nicolai in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das Wachstum aus eigener Kraft sei stärker gewesen als von ihm und dem Markt erwartet./bek/ag