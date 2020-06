NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor Halbjahreszahlen von 90 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Hamburger Konsumgüter- und Kosmetikkonzern sei gerade keine defensive Anlage, denn im zweiten Quartal dürfte der organische Umsatz um 13 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Stärkere Rückgänge erwartet sie für die Kosmetik-Luxusmarke LaPrairie, aber auch die Marke Niveau sollte Gegenwind durch das Sonnencreme-Geschäft bekommen haben. Das Kursziel steigt, da die Expertin ihrer Bewertung nun die Schätzungen für 2021 zu Grunde gelegt hat./tav/ag