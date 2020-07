NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach vorläufigen Umsatzzahlen für die ersten sechs Monate auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Die Erlöskennziffern des Konsumgüterkonzerns hätten ihre Erwartungen und die Konsensschätzungen deutlich verfehlt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/zb