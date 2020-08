NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktie des Konsumgüterherstellers Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti ließ in einer am Montag vorliegenden Studie nach den Halbjahreszahlen ihre Schätzungen für den diesjährigen bereinigten Gewinn je Aktie nahezu unverändert./ajx/edh