NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Das dritte Quartal sei besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick auf das Gesamtjahr sei unterdessen durchwachsen ausgefallen./mf/bek