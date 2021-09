NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Ihre Prognose für das bereinigte Wachstum des Umsatzes im dritten Quartal habe sie von plus 6,0 Prozent auf plus 5,3 Prozent reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie rechnet für den Konsumgüterkonzern mit einer schwächeren Entwicklung der Consumer-Sparte und einem besseren Abschneiden des Segments Tesa./edh/tih