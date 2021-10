NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" belassen. Der Quartalsbericht von Procter & Gamble bedeute auch für einige europäische Konsumgüterkonzerne nichts Gutes, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. So seien etwa die Aussagen der Amerikaner zum schwachen Kosmetikmarkt in China leicht negativ für die Hersteller L'Oreal und Beiersdorf zu werten./tav/jha/