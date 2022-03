NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Beiersdorf nach Jahreszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe wie erwartet abgeschnitten und einen positiven Umsatzausblick auf 2022 gegeben, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie hob ihre diesjährige Ergebnisschätzung leicht an./gl/mis