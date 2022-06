NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe eine ambitionierte mittelfristige Agenda vorgestellt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nun müssten tatsächliche Erfolge nachgewiesen werden, um der Aktie zu einer Neubewertung zu verhelfen./tih/edh