NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf vor Quartalszahlen von 105 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Konsumsegment dürfte das Umsatzwachstum dynamisch gewesen sein, prognostizierte Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit dem gesenkten Kursziel passte sie die Bewertung der Aktien an die der Branche an./bek/la