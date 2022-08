NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Beiersdorf nach einer Telefonkonferenz anlässlich der aktuellen Quartalszahlen von 100 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti erhöhte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ihre Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie des Konsumgüterkonzerns im laufenden Jahr. Dies reflektiere die bessere Umsatz- und Margenentwicklung./la/he