NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Neutral" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum dritten Quartal und die Telefonkonferenz des Konsumgüterkonzerns habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2022 und 2023 leicht reduziert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/jha/