Beiersdorf Aktie
Marktkap. 21,62 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 140 Euro auf "Overweight" belassen. Die meisten Unternehmen aus Europas Körperpflege-Branche hätten in der abgelaufenen Quartalsberichtssaison umsatzseitig enttäuscht, schrieb Celine Pannuti in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf das zweite Halbjahr. Das globale Marktwachstum dürfte unter dem historischen Schnitt bleiben. Allerdings rechnet die Expertin mit einer leichten Nachfragebelebung in China und den USA. Das attraktivste Verhältnis zwischen Chancen und Risiken sie bei Beiersdorf, lobt aber auch Unilever aus fundamentaler Sicht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 20:55 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Beiersdorf
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
140,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
99,36 €
|Abst. Kursziel*:
40,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
99,48 €
|Abst. Kursziel aktuell:
40,73%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
128,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:06
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|23.06.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07.08.25
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.06.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.04.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets