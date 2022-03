NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Beiersdorf von 81 auf 76 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones reduzierte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie seine Schätzungen und Kursziele für die Unternehmen aus dem europäischen Konsumgüterbereich. Er begründete dies mit dem Rückzug von den Märkten in Russland und der Ukraine sowie mit dem Krieg verbundenen Rezessionsszenarien. Eine Abstufung gab es im Zuge dessen nur für den Beiersdorf-Konkurrenten Henkel./tih/mis