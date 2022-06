NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Underperform" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für den Konsumgütersektor bewegten sich zwischen undurchsichtig und beängstigend, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Angesichts der mittelfristigen Ausblicke vieler Unternehmen seien die Erwartungen von Investoren zu hoch. Beiersdorf zähle neben Diageo und Heineken zu den im Sektor zu meidenden Titeln./bek/ajx